2022 28 dönem POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PA e devlet POMEM sonuç sorgulama!

Polis Akademisi (PA) Başkanlığı’na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

2 Mart tarihinde 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştı. 28. dönem POMEM POMEM sözlü sınavına katılan adaylar, 28. dönem POMEM mülakat sonuçlarını merak eder olddu.

2022 28 dönem POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. dönem POMEM mülakatları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2 Mart 2 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. On binlerce adayın başvuru yaptığı sözlü mülakat sınavının sonuçları hala büyük bir heyecanla bekleniyor. Henüz 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili bir duyuru yayınlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuru yapılması halinde haberimizde sizlerle paylaşacağız.

28. dönem POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Polis Akademisi Başkanlığı 28 dönem POMEM mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgu işlemlerini yapabiliyor. POMEM mülakat sözlü sınav sonuçları için tıklayın.