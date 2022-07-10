2022 20 bin öğretmen atama takvimi: öğretmen atama sözlü sınav tercih merkezleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak. Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı da belli oldu. Buna göre, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Peki öğretmen ataması ön başvurusu ne zaman? 20 bin öğretmen atama sözlü sınav tercih merkezleri ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak? Öğretmen atama sonuçları ne aman açıklanacak? İşte 2022 20 bin öğretmen atama takvimi:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, atama müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından bugün itibarıyla takvimin ilan edildiğini, başvuruların bayram sonrası alınacağını bildirdi.
20 bin öğretmen ataması ön başvurular ne zaman sona erecek?
Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022'de alınacağını belirten Özer, 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini duyurdu.
Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak." Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.