2022 20 bin öğretmen atama takvimi: öğretmen atama sözlü sınav tercih merkezleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak. Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı da belli oldu. Buna göre, 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Peki öğretmen ataması ön başvurusu ne zaman? 20 bin öğretmen atama sözlü sınav tercih merkezleri ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak? Öğretmen atama sonuçları ne aman açıklanacak? İşte 2022 20 bin öğretmen atama takvimi: