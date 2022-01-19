2021’in oyuncaklarını açıkladı

Yakup Sarıçiçek

Buna göre kullanıcılar, 2021’de daha çok bahçe ve sokak oyuncaklarını tercih etti. En çok ilgiyi sırasıyla figür oyuncaklar, parçalı setler, kutu oyunları ve su aktivite ürünleri gördü. 150 binin üzerinde oyun ve oyuncağın uygun fiyatlarla satışa sunulduğu platformda kasım, en yoğun alışveriş yapılan ay olarak öne çıktı. En çok alışveriş yapan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

İşte en çok arananlar

Hepsiburada’da oyuncak kategorisinde 2021 boyunca en çok ‘Lego, Barbie ve LOL bebek’ kelimeleri arandı. Gerek dijital kanallar gerekse art arda vizyona giren süper kahraman serilerinin figür ve karakter oyuncaklarına ilgiyi arttırdı. Hepsiburada platformundan 2021 boyunca 366 binden fazla figür oyuncak satışı yapıldı. Ayrıca kumandasız arabalar kategorisinde satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 arttı. 2021’de açık hava aktivitesi olarak öne çıkan ve fiziksel hareketliliği destekleyen çocuk scooter’ları ve bisiklet talebinde yüzde 33 artış görüldü.

Talep yoğun

Geçen sene en çok talep gören marka ve oyuncaklar da şöyle: “Play-Doh/4’lü hamur, Push Pop Bubble/Pop It silikon stres oyuncağı, Diy-Toy/manyetik tablet alfabe seti, Moli Toys/buz tuzağı akıl oyunu, Pure IQ/JB grafik digital çocuk yazı çizim tableti, Nerf/Elite 2.0 Commander RD-6, Fisher-Price/eğlen & öğren yaşa göre gelişim eğitici köpekçik, LEGO/Classic 484 parçalık orta boy yaratıcı yapım kutusu (10696), Hot Wheels/onlu araba seti, Monopoly/kutu oyunu (klasik).”