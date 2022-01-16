2021’in en iyi haber kanalı Akit TV

Başarı çıtasını sürekli yükselten Akit TV, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek, yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri’nde ‘2021 Yılının En İyi Haber Kanalı’ ödülüne Akit TV layık görüldü. Akit TV adına ödülü Akit TV Haber Koordinatörü ve anahaber sunucusu Muharrem Coşkun aldı.

Teşekkürler Türkiye

Kısa bir teşekkür konuşması yapan Muharrem Coşkun, şunları dile getirdi: “Öncelikle bizleri yani Akit TV’yi ‘Yılın En İyi Haber Kanalı’ olarak aday gösteren Türkiye Kristal Küre Ödülleri Organizasyonuna ve bizi seçen milletimize çok teşekkür ediyorum. Şunu ifade edeyim ki, Akit TV, ‘Cesur adil ve milletten yana’ ilkesini tavizsiz sürdürecek. Ve bu çıkışı daha yukarılara taşıyacaktır. Ben tekrar bu başarıda emeği olan tüm arkadaşlarımıza, milletimize ve tabii ki sizlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Büyük Selçuklu’ya ödül

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, “Yılın En Dizisi“ ödülü Alparslan Büyük Selçuklu’ya, “En İyi TV Projesi” ödülü TRT’nin “Gönül Dağı’ dizisine verildi. ‘Yaşam Boyu Sanat Ödülü’nün sahibi ise Cüneyt Arkın oldu.