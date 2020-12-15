2021'den sonra aktif olarak kullanılacak! ABD polisinde "robot köpek" dönemi

Robot köpek Spot, önümüzdeki dönemde New York Polis Departmanı (NYPD) bünyesinde görev almaya başlayacak.

ABD basınında yer alan habere göre, yakında uzayan bir kol eklentisine sahip olacak robot köpek Spot, bu görev için test edilmeye devam ediyor.

NYPD'den yapılan açıklamaya göre, robot köpek Spot'un testlerinin başarı ile sonuçlanması durumunda 2021 yılında göreve başlayabileceği belirtiliyor.

Robot köpek Spot, en son üretim ve güvenlikten sorumlu olmak üzere bir petrol rafinerisinde işe alınmıştı.

Robot köpeğin üreticisi olan Boston Dynamics geçtiğimiz hafta Güney Koreli Hyundai tarafından satın alınmıştı.

Şirket geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada robotun fiyatının 74 bin 500 dolar olduğu bilgisini paylaşmıştı.