2021’den 2023’e arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen isim oldular! Selçuk, Koç'u 3'e katladı!

Buğra Kardan İstanbul

Savunma sanayiinin gururu Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2021 ve 2022 gibi 2023’te de gelir vergisi rekortmeni oldu. İHA’ları ve TİHA’larıyla PKK’lıların kâbusu olan Bayraktar, 1 milyar 952 milyon 680 bin 474.13 lirayla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 100 mükellef listesinin zirvesine adına yazdırdı.

Vergide rakip tanımayan Selçuk Bayraktar’ın ardından 1 milyar 683 milyon 198 bin 305.27 lirayla kardeşi Haluk Bayraktar geldi. Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021’den 2023’e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen isimler oldu. Bu ikilinin 2021’den bu yana ödediği vergi miktarı da 12 kat arttı. Bayraktar’ları Koç’lar takip etti.

Türkiye dönüşüyor

Servetine servet katan Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç 480 milyon 80 bin 162.58 lirayla 3’üncü, torunu İpek Kıraç 323 milyon 300 bin 723.37 lirayla 5’inci oldu. Mustafa Rahmi’nin oğlu Mehmet Ömer Koç da 261 milyon 773 bin 294.9 lirayla 7’nci sırada kaldı. Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10’uncu sırasında bulunan mükellefler ise isimlerini açıklamaktan kaçındı.

GİB’in listesine bakıldığında Bayraktar kardeşlerin (takriben 3 milyar 635 milyon lira) Koç’lardan (takriben 1 milyar 65 milyon lira) 3 kat fazla vergi ödedikleri görüldü. Ekonomistler ise Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın genç girişimcileri yüreklendirmesini dileyerek Bayraktar’ların Koç’lardan kat kat fazla vergi ödemesinin önemli bir dönüşümün habercisi olduğuna dikkat çektiler.

Rekortmenler artık montajcılar değil, üreticiler

akit’e konuşan Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yahya Özdemir, şunları söyledi: “Savunma alanında Türkiye çok büyük ilerleme kat etti. Bu ilerlemeye üretim ve ihracat hamleleriyle Bayraktar kardeşler de önemli katkı koydu. Allah rahmet eylesin, Özdemir Bayraktar harika evlatlar yetiştirmiş. Zira Selçuk ve Haluk Bayraktar, ülkeyi ekonomide de güvenlikte de çok önemli yere taşıdı. Müşahede ediyoruz ki Bayraktar’lar ellerini taşın altına koymuştur. Öteden beri ülkenin kaymağını yiyen aileler de ellerini taşın altına koymalıdır. Türkiye’nin bölgede ve dünyada önemli bir güç olmasının yolunu açan Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın vergi başarıları dev holdinglere örnek teşkil etmelidir. Öbür taraftan GİB’in sıralaması, memnun edici bir ipucu da vermektedir. Artık vergi rekorlarını kıranların montajcılar değil, yerli üreticiler olduğuna işaret etmektedir.”

İstanbul bir numarada

Türkiye genelinde 2023’te 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından gelir vergisi beyannamesi verildi. 682 milyar 451 milyon 749 bin lira matrahın 205 milyar 531 milyon lirası gelir vergisi olarak tahakkuk ettirildi.

İlk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u 14’le Ankara, 5’le İzmir, 5’le Gaziantep, 2’yle Eskişehir, 1’le Tekirdağ ve Çorum izledi.