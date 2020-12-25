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Ekonomi “2021’de üreticilerimize 24 milyar TL destek vereceğiz”
Ekonomi

“2021’de üreticilerimize 24 milyar TL destek vereceğiz”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Forumu’na çevirim içi olarak katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021’de üreticilere 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:17:00 -
“2021’de üreticilerimize 24 milyar TL destek vereceğiz”

Pakdemirli, son 2 yılda bitkisel üretimin 9 milyon ton ilave artışla 124 milyon tona ulaştığını belirterek, bu üretim toplamında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Türkiye’nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, geçen yıl 18 milyar dolar tarım-gıda ürünü ihracatı yapıldığını ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini bildirdi. Pakdemirli, bu yılın 10 ayında ihracatın salgına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığına dikkati çekerek, “Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verdiğimiz desteklerin büyük rolü var. Son 18 yılda üreticilerimize reel rakamlarla toplam 311 milyar lira tarımsal destek verdik. 2021 yılında ise üreticilerimize 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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