2021'de trafik cezaları ne kadar olacak?

2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Buna göre suç işleyen kişiler cezaları 2020 yılına göre yüzde 9.11 artışla ödeyecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar?

Trafikte en fazla yapılan ihlallerden biri olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2021 yılında 314 lira olarak güncellendi bu fiyat 2020 yılında 288 liraydı.

Seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın cezası nedir?

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da kırmızı ışıkta geçme ile aynı. Yani 2021 yılında seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücü 314 lira para cezası ödeyecek.

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası ne kadar?

2020 yılında 132 lira olan emniyet kemeri kullanmaması cezası 2021 yılında 144 TL olacak.

Hız sınırı aşmanın cezası ne kadar?

Hız sınırını aşmanın cezası da diğer yıllarda olduğu gibi aşılan miktara göre belirlenecek. Buna göre 2021 yılında hız sınırını yüzde 10 ile 30 arasında aşan bir sürücü 314 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan bir sürücü 652 lira, yüzde 50’den fazla aşan bir sürücü ise bin 340 lira ödeyecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar?

Alkollü araç kullanımının cezasında da artış yaşanacak. İlk kez yakalanan sürücüye bin 340 lira para cezası, ikinci kez yakalanan sürücüye bin 679 lira para cezası ve üçüncü kez yakalanan sürücüye 2 bin 699 lira para cezası uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar?

Trafikte ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir sürücü 2020 yılında 2 bin 474 lira para cezası ödüyordu. 2021 yılında bu zamların yansımasıyla birlikte ödenecek ceza 2 bin 699 TL olacak.