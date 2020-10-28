2021'de altın fiyatları artacak mı? Beklentiyi açıkladılar
Vatandaşlar, Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtlarını ararken Dünya Bankası, 2021 yılı için altın fiyatlarındaki beklentisini açıkladı.
Altını olanlar yahut altın almayı düşünenler, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? sorularının cevaplarını merak ederken Dünya Bankası, 2021 için altın fiyatlarındaki beklentisini açıkladı.
Son emtia raporuna göre, Dünya Bankası 2021 senesinde altın fiyatlarında büyük hareketler görmeyi beklemediğini bildirdi.
Bunun nedeninin ise piyasanın bu yıl olağanüstü kazançlar görmesi olduğu belirtildi.
Kriptokoin'in haberine göre; Dünya Bankası üçüncü çeyrekte fiyatların %12 arttığını ifade ederek art arda sekizinci çeyrek kazanımlarını kaydettiğinden, altın fiyatlarının 2021'de stabil kalmasını bekliyor.
Rapora göre altın fiyatları bir konsolidasyon paterninde sıkışmış halde...
Dünya Bankası analistleri Ekim emtia raporunda, “Fiyatların 2020’de ortalama %27,5 daha yüksek olması ve 2021’de genel olarak sabit kalması bekleniyor” ifadelerini kullandı.