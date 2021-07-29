2021 YKS üniversite kontenjanları güncel kılavuzu yayınlandı mı?
2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı yayınlandı mı? ÖSYM 2021 YKS üniversite kontenjanları son dakika merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca öğrenci 2021 YKS puanına göre, 5-13 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerinde bulunacak. YKS tercih tarihi öncesinde üniversitelerin 2021 puanlarını görmek isiyor. ÖSYM daha önce bilgi amaçlı üniversite tercih kılavuzunu yayınlayarak burada 2020 üniversite taban puanları ile başarı sıralamasını açıklamıştı. Peki 2021 YKS üniversite kontenjanları güncel kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 YKS kontenjanlar kılavuzunu güncelledi. İşte detaylar.
Son dakika: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Üniversite tercihleri 2021 ne zaman başlayacak?
Üniversite tercihleri, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.
Kaç üniversite tercihi yapılacak?
Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde erişime açıldı.
2021 YKS terciihleri nasıl yapılacak?
ÖSYM 2021 ünivesite tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite tercihinde dikkat edilmesi gereken hususlar neler? İşte detaylar.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayın