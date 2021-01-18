2021 YKS TYT AYT ne zaman? YKS başvurusu ne zaman 2021
Son dakika haberine göre, üniversite sınavına girecek adayların beklediği YKS 2021 sınav tarihi açıklandl. Peki YKS 2021 ne zaman? YKS başvurusu ne zaman 2021
Son Dakika Haberleri.. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda ÖSYM 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.