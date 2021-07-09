2021 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci 2021 YKS sınavına 26-27 Haziran tarihlerinde girdi. 2021 YKS sınavına giren adaylar ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Zira YKS 2021 sonuçları sonrası adaylar YKS başarır sırası, 2021 YKS taban puanları üzerinden YKS tercihlerini yapacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 YKS sonuçları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden açıklanacak. YKS sonuçlarının ardından ise bu kez adayları üniversite tercih maratonu bekliyor.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 2021 YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. 2020 yılında 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen YKS sınavın sonuçları 27 Temmuz 2020'de açıklanmıştı. 2020 üniversite tercihleri de sonuçların açıklanmasının ardından 2020-YKS tercihleri 6- 14 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM’nin sitesinde yayınlanan 2021 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. YKS 2021 tercih işlemleri ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS 2021 tercih tarihleri arasında yapılacak.

YÖK Atlas tercih robobu 2021

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.