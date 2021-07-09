2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2021 başarı sırası, taban puanları

YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? YKS sınavına giren adayların çok merak ettiği soruların başında ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorusu. ÖSYM üniversite sınavının ilk ayağı olan TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. YKS ilk turun tamamlanmasından sonra 27 Haziran Pazar günü AYT sınavı ile YDT sınavı yapıldı. YKS sınavının ardından 2021 YKS soru ve cevapları açıklandı.

2021 YKS tercih ne zaman yapılacak?

Peki YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri nasıl yapılıyor, kaç gün sürecek? ÖSYM YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Üniversite sınavı sonuçları 4 Ağustos 2021’de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak. Adaylar sınav soru ve cevapları doğrultusunda alacakları puanı hesaplamaya başladı. YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

2021 YKS tercihi nasıl yapılacak? 2021 YKS kaç tercih yapılacak? 2021 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak. Adaylar 2020 önlisans ve lisans kılavuzlarıyla hesaplama işlemini yapabilir ya da YÖK Atlas web sitesinden kontenjan, başarı sıralaması ve puanlara göz atabilir.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

Adaylar, tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilecek.YKS tercihleri 2021 başarı sırası, YKS taban puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

YÖK Atlas tercih robobu 2021

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK Atlas Lisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

YÖK Atlas Önlisans Tercih Sihirbazı için tıklayınız.

ÖSYM 2021 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu için tıklayın

2020 ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme puanları için tıklayın