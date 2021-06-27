2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2021 YKS sonuçları açıklanma tarihi

ÖSYM YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da YKS sınavının ilk oturumu 26 Haziran Cumartesi günü 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavı ise 27 Haziran Pazar günü tamamlandı. 2021-YKS kapsamındaki saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 135 dakika süre kullandı.

Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soruya cevap verdi.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru adaylara soruldu.

YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacaK? 2021 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından 2021 YKS TYT ve AYT soru kitapçıkları açıklanarak YKS 2021 TYT AYT soru ve cevapları açıklanmış olunacak. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.