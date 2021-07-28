2021 YKS sonuçları açıklandı!
Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.
Milyonlarca adayın beklediği 2021 YKS sonuçları planan tarihten önce açıklandı. 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen YKS sonuçları bugün sabah itibariyle ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu; "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."