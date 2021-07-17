Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde YKS’ye girdi. Adaylar heyecanlı maratonun en önemli noktası olan sonuçlarla ilgili bekleyişe geçti. Peki, 2021 YKS kılavuzuna nasıl ulaşılır?

2021 YKS kontenjan kılavuzu

ÖSYM, YKS sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. YKS tercihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM, sonuçlar açıklanmadan önce ön bilgi vermek amacıyla 2021 YKS kılavuzunu yayımladı. Adaylar söz konusu kılavuza 16-26 Temmuz tarihlerinde ÖSYM web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” denildi.

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