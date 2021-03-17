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Eğitim 2021 YKS geç başvuru ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

2021 YKS geç başvuru ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS, üniversiteye girişte Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sınav sistemin adıdır. Her yıl yapılan YKS sınavı başvuru tarihleri belli olmuştu. Ancak YKS’ye çeşitli sebeplerden dolayı başvuru yapamayan öğrenciler, geç başvuru tarihini ve geç başvuru ücretini merak etmekte. Peki, 2021 YKS geç başvuru ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:08:00 -
2021 YKS geç başvuru ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavı başvuru tarihini kaçıran öğrenciler geç başvuru tarihinin ne zaman olacağını araştırırken ÖSYM’den açıklama yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, YKS sınavının geç başvuru tarihini ve geç başvuru sınav ücretini açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 YKS geç başvuru tarihi ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, YKS sınavına başvurmak isteyen adaylar 18 Mart 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca yapılan duyuruya göre YKS geç sınav ücretinin 135 TL olduğu bildirildi.

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