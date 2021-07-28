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Eğitim 2021 YKS cevap kağıtları ÖSYM AİS YKS 2021 soru cevapları! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl öğrenilir?
Eğitim

2021 YKS cevap kağıtları ÖSYM AİS YKS 2021 soru cevapları! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl öğrenilir?

ÖSYM AİS girişi 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yoğun bir şekilde tıklanmakta. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, 2021 YKS taban puanları ile 2021 YKS başarı sıralaması AİS üzerinden öğrenilmekte. ÖSYM yaptı son dakika açıklamasında 2021 YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. Peki ÖSYM 2021 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl öğrenilir? İşte 2021 YKS cevap kağıtları ve cevapları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:40:00 - 2021-07-28 15:48:38
2021 YKS cevap kağıtları ÖSYM AİS YKS 2021 soru cevapları! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl öğrenilir?

2021-YKS Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı. 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

2021 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları nasıl öğrenilir? 

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. 

2021 YKS cevap kağıtları sorgulamak için tıklayın

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