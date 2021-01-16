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Eğitim 2021 YKS başvuruları başladı mı? YKS 2021 ne zaman?
Eğitim

2021 YKS başvuruları başladı mı? YKS 2021 ne zaman?

YKS ne zaman son durum | Üniversite sınavına hazırlanan adaylar YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2021 YKS tarihi belli oldu mu? | YKS ne zaman yapılacak? | 2021 YKS başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-01-16 15:48:00 -
2021 YKS başvuruları başladı mı? YKS 2021 ne zaman?

YKS başvuruları başladı mı? | Milyonlarca kişi üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava hazırlanan adaylar çalışma planlarını ayarlayabilmek için YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS ne zaman? | YKS tarihi açıklandı mı ÖSYM

2021 YKS başvuruları başladı mı? YKS 2021 ne zaman?

ÖSYM’nin 2021 takvimini yayınlayıp yayınlamadığı merak konusu. ÖSYM henüz YKS, DGS, ALES tarihlerini açıklamadı. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

2020 yılında YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 2021 YKS’nin de haziran ayında yapılması bekleniyor.

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