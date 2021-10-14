2021 YKS 2. ek tercih başvuru ücreti ne kadar? YKS 2. ek tercih ücretleri hangi bankaya yatırılacak 2021?

YKS 1. ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için 2. ek tercih hakkı verildi. ÖSYM 2021-YKS 2. ek yerleştirme başvuruları 14-18 Ekim arasında alınacak" açıklaması yaptı. Peki 2021 YKS 2. ek yerleştirme ücreti ne kadar? YKS 2. ek tercih harcı nasıl ödenir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 14-18 Ekim tarihleri arasında kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

2021 YKS 2. ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS ek yerleştirme ücretleri 2020 yılında 20 TL olarak açıklanmıştı. Ek yerleştirme tercih ücreti bu yıl ise 25 TL olarak belirlendi. ÖSYM YKS ikinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olduğunu açıkladı. İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YKS 2. ek yerleştirme tercih ücreti hangi bankaya yatacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilir.