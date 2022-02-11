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Yaşam 2021 yılında nüfusu en fazla artan ilçe
Yaşam

2021 yılında nüfusu en fazla artan ilçe

2021 yılında nüfusu en fazla artan ilçe Yakutiye oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 09:58:00 - 2022-02-11 10:02:44
2021 yılında nüfusu en fazla artan ilçe

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz hafta açıkladığı 2021 yılı istatistiklerinde 2021 yılında Erzurum genelinde nüfusu en fazla artan ilçe Yakutiye oldu.
Erzurum’un en büyük ilçesi konumunda olan ve zirvedeki yerini koruyan Yakutiye’nin 181 bin 150 olan nüfusu 2021 yılı sonu itibariyle 187 Bin 249 kişi olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu en hızlı artan ilçe

Başkan Uçar; “Erzurum'un cazibe merkezi olmaya devam edeceğiz.”

2021 yılında Erzurum'un en fazla nüfus artışının Yakutiye ilçesinde yaşandığının mutluluk verici olduğuna vurgu yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, TÜİK verilerine göre 2021 yılı nüfus artış oranlarında Erzurum genelinde nüfusunu binde 33.1 oranında artırarak en fazla nüfus artışının yaşandığı ilçe olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yakutiyemiz hem tarih hem de bir kültür hazinesi olarak, önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Saltuklu’ya başkentlik yapmış Erzurum’un kadim bir ilçesi olan Yakutiyemize hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek, tarihi, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda adından söz ettiren hizmetleri yürütmeye gayret edeceğiz. İlçemizi tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Erzurum'un cazibe merkezi olmaya devam edeceğiz.”

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