  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 yılı kira zam oranı belli oldu!
Ekonomi

2021 yılı kira zam oranı belli oldu!

2021 kira zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile netleşti. Enflasyon oranı 14.60 olarak gerçekleşirken, TÜİK'in rakamlarına göre, TÜFE 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:04:00 -
2021 yılı kira zam oranı belli oldu!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları belli oldu. Bunun yanı sıra kiracılar ve mülk sahiplerinin merakla beklediği 2021 kira zammı da netleşti. Peki, 2021 kira zammı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre; TÜFE 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 kira zammı ne kadar oldu?

TÜFE'nin belli olması ile, '2021 kira zammı ne kadar olacak?' sorusu da yanıt buldu. Buna göre; Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 12,28 arttı.

Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira artışı hesaplamak için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınır. Bu oranlarla birlikte TEFE TÜFE kira zammı da belli olur. İşyeri ve konut sahiplerinin kiraya yapacağı maksimum zam oranı ise on iki ayın ortalaması alınarak duyurulur.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, 2020 yılı başında mal sahiplerinin kiracılarına yapabileceği zam oranı ,18 olarak duyurulmuştur. Buna göre, 1000 TL kira ödeyen biri için yeni kira tutarı 1151,8 TL değerindedir. Bu değer, 2000 TL kira ödeyen için 2303,6 TL ve 5000 TL kira ödeyen için de 5759 TL tutarına yükselmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!
Dünya

Endişelendiren gelişme: Aşı olan doktor 6 gün sonra koronavirüse yakalandı!

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. 6 gün önce Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kov..
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı
Teknoloji

Tek er tarafından kullanılan KARAOK’un menzili 2,5 katına çıktı

Tek er tarafından kullanılan kısa menzilli at-unut tipi tanksavar silahı KARAOK'un menzili 2500 metreye kadar çıkartıldı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay