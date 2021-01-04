2021 yılı kira zam oranı belli oldu!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları belli oldu. Bunun yanı sıra kiracılar ve mülk sahiplerinin merakla beklediği 2021 kira zammı da netleşti. Peki, 2021 kira zammı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre; TÜFE 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 kira zammı ne kadar oldu?

TÜFE'nin belli olması ile, '2021 kira zammı ne kadar olacak?' sorusu da yanıt buldu. Buna göre; Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 12,28 arttı.

Bu rakamla, ocak ayında konut için kira sözleşmesi yapacak veya yenileyecek kiracılar için zam oranı en yüksek yüzde 12,28 olacak.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira artışı hesaplamak için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınır. Bu oranlarla birlikte TEFE TÜFE kira zammı da belli olur. İşyeri ve konut sahiplerinin kiraya yapacağı maksimum zam oranı ise on iki ayın ortalaması alınarak duyurulur.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, 2020 yılı başında mal sahiplerinin kiracılarına yapabileceği zam oranı ,18 olarak duyurulmuştur. Buna göre, 1000 TL kira ödeyen biri için yeni kira tutarı 1151,8 TL değerindedir. Bu değer, 2000 TL kira ödeyen için 2303,6 TL ve 5000 TL kira ödeyen için de 5759 TL tutarına yükselmektedir.