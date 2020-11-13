2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz Bakanlık çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Konuşmasının başında, vefatının 82. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve hürmetle anan Kasapoğlu, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kasapoğlu, devletin elindeki bütün imkanları, felaketin gerçekleştiği andan itibaren afet bölgesi için seferber ettiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın zaferini de kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Zulme, işgale ve hukuksuzluğa karşı tarihi bir darbe indiren Azerbaycan'ın şanlı zaferini kutluyorum. Türkiye olarak, hangi şart ve koşul altında olursa olsun, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, 2020 yılıyla dünyanın çok alışık olmadığı bir gerçekle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk defa Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, kısa sürede bütün dünyaya yayılarak bir pandemi halini aldı. Ülkeler, hastalık bulaşan insanları tedavi etmek, virüsün önüne geçecek aşı ve ilaçları keşfetmek için yoğun bir gayret içerisine girdi. Hayatın her alanını kapsayan tedbirlerle yayılımı kontrol altına almaya çalıştılar, çalışıyorlar. Virüs ortaya ilk çıktığı anda ülkemiz, sahip olduğu sağlık altyapısıyla, çağın gerektirdiği en üst niteliklerle donatılmış hastane yatırımlarıyla ve fedakar sağlık ordusuyla pandemiyle mücadelenin sembol ülkelerinden biri olmuştur."





- "Yurtlarımızda 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık"





Kovid-19 ile mücadelede tedavi ve aşı çalışmaları ile karantina uygulamalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kasapoğlu, "Virüsün yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle, özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, yayılımın kontrol altında tutulması noktasında önemli sacayaklarından biri olmuştur. Ülkemizin sahip olduğu öğrenci yurdu altyapısı, bu süreci en etkili şekilde yönetmemize imkan sağlamıştır. Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası olduğunu ispat etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, bu süreçte sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye'nin sosyal devlet olmanın gerekliliklerinden birini başarıyla yerine getirdiğinin altını çizerek, "81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık." dedi.



Sağlık çalışanlarının üstün bir fedakarlık örneği gösterdiğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren, bu süreçte evlerine gitmeyi tercih etmeyen sağlık çalışanlarımız için, Adalet Bakanlığı personelimiz, askeri personel, tedbir amaçlı karantinaya alınan vatandaşlarımız için de tahsis edildi. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığının kullanımına verdik. Yurtlarımızda, sadece bina ve yatak tahsisiyle değil, 7 gün 24 saat fedakarca çalışan personelimizle, misafirlerimize otel konforunda bir hizmet sağlandı. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları; sosyal mesafe, temizlik ve tedbirlere azami riayetle gerçekleştirildi. Psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle, kitap dağıtımlarıyla ve sosyal faaliyetlerle, sürecin misafirler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesi sağlandı."



Kasapoğlu, öğrenci yurdu altyapısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yılda, her geçen zaman üzerine koyarak ilerlettiği yatırım hamlelerinin bir ürünü olduğunu söyledi.



Mart ayında, üniversitelerin eğitim ve öğretime ara vermesiyle gençlerin mağdur olmamaları için uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kayıtlı olan öğrencilerin barınmadıkları günlerin ücretlerini iade ettik. Ayrıca salgın boyunca yurtlarımızda barınmayan hiçbir öğrenciden yurt ücreti alınmadı. Yine bu süreçte, Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize ödemeleri eksiksiz olarak yapıldı. Yükseköğrenim kredisi borçları geri ödeme aşamasında olan kredi borçlularının ise nisan, mayıs ve haziran ayı kredi geri ödemeleri başvuru beklenmeksizin ve faiz uygulanmaksızın ertelendi." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesislerinin Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde hem vatandaşların hem de deprem nedeniyle bölgede görevlendirilen arama, kurtarma ve sağlık ekiplerinin hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanları için 81 ildeki gençlik merkezlerinde gönüllüler tarafından siper maske üretimleri yapıldığına değinen Kasapoğlu, "Bir milyondan fazla maske ürettik. Üretim ve dağıtımlara hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, ertelenen futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının oynanacağı stat ve spor salonları içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan ve seyircilerden elde edenlerden faaliyete başlayacakları tarihe kadar kira almadıklarına işaret ederek, "Yine faaliyetlerine devam eden fakat alınan tedbirlerden olumsuz etkilenenlerin Mart- Nisan- Mayıs- Haziran 2020 aylarına ait kira ödemelerini faizsiz olarak 4 ay süreyle erteledik." şeklinde görüş belirtti.

Vatandaşların vakitlerini evde geçirdikleri dönemde spor kültürünün gelişmesine katkı sunduklarına değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Evde Kal Hareketsiz Kalma, Eşit Ağırlık, Zinde Kal, Hayat Sanat Edebiyat, Benim Mesleğim, Bir Lider Bir Şehir, Bilgi Yarışmaları, Zeka Oyunları, Kamp Günlüğü gibi programlarla, on-line konserlerle gençlerin zamanlarını daha eğlenceli ve verimli geçirebilmeleri için müzik, sanat, eğitim, hobi gibi çeşitli konularda sosyal medya faaliyetleri yürüttük. Gençlik Merkezlerimizi EBA erişim noktaları haline getirerek, bilgisayar ve internet erişimi kısıtlı olan gençlerimize önemli bir imkan sağladık. 267 gençlik merkezimizdeki 398 atölyede, 2 bin 598 bilgisayar ile bugüne kadar 48 bin 240 gencimiz bu hizmetimizden faydalandı ve faydalanmaya da devam ediyor."

EBA TV’de yayınlanmak üzere spor eğitim programları hayata geçirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "19 Mayıs'ı da kapsayan Gençlik Haftası ve Ramazan Bayramı kutlamalarını, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi etkinliklerini dijitale entegre ederek, evde kalınan süreç içerisinde milli ve manevi günlerimizin coşkusunu birlikte yaşadık." dedi.

Devletin bütün kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyonu etkin bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bütün bunların yanında, pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz Bakanlık çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Süreç devam ediyor. Hem sahada, hem dijitalde çalışmalarımız asla hız kesmeyecek. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını gençlerimiz, sporcularımız ve bütün vatandaşlarımız için seferber etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.





- "Gençlik merkezi sayımız 350'ye ulaştı"





Kasapoğlu, "Hamdolsun Türkiye olarak, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerle yakından ilgilenen, düşünen, üreten, cesur, zeki, hayata adalet ve vicdan penceresinden bakan bir gençliğe sahibiz." dedi. Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi sürekli dinliyor, beklenti ve taleplerini politikalarımızın odak noktası haline getiriyoruz. Yol arkadaşlığımızda, sahip olduğumuz tecrübelerle onlara kılavuzluk etmeye çabalarken, onlardan da her gün yeni bir şey öğreniyor, bu vesileyle de devletin sunduğu hizmetleri yine onlarla birlikte sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarına cevap verilecek. Onların kendilerini geliştirmelerinin önünde varsa engeller ortadan kaldırılacak. Umutları ve hayalleri desteklenecek. Yaşam boyu öğrenme prensibi; eğitim, öğretim ve sosyal hayatlarının mihenk taşı olacak."

Bakanlık olarak en fazla gençliğe önem verdiklerini söyleyen Kasapoğlu, gençlik merkezindeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

"Gençlik çalışmalarımızda son derece başarılı bir seneyi geride bıraktık." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"81 ilde faaliyet gösteren gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin tamamının başarılarına, mutluluğuna ve heyecanına ev sahipliği yapıyor. Gençlerimiz her türlü imkan ve donanıma sahip bu merkezlerimizde buluşuyor ve paylaşmanın, konuşmanın, iş birliği yapmanın en güzel örneklerini ortaya koyuyor. 2018 yılında 287 olan gençlik merkezi sayımız, bugün itibarıyla 350’ye ulaştı. Gençlik merkezlerinde Kasım 2020 itibarıyla 2 milyon 388 bin 731 kayıtlı üye gencimiz bulunuyor. Üye gençlerin yüzde 51,94’ü kadın, yüzde 48,06'sı erkeklerden oluşuyor. Ayrıca gençlik merkezlerinde bin 281 gençlik lideri görev yapıyor. Gençlik liderlerinin ise yüzde 50,2'sini kadın ve yüzde 49,8'ini erkek liderler oluşturuyor."

(Sürecek)