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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:30:12 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bütçeleri ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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