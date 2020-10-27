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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener: - "Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde duygularımızı bir tarafa bırakıp aklıselimle davranmaya, doğru kararların oluşmasına birlikte çaba harcamaya ihtiyacımız var" - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta: - "Türkiye, bütçe açığı ve cari açığın birlikte yaşandığı ikiz açığa gidiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:20:32 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini savunarak, "Bu zor dönemde duygularımızı bir tarafa bırakıp aklıselimle davranmaya, doğru kararların oluşmasına birlikte çaba harcamaya ihtiyacımız var." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP Konya Milletvekili Şener, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini savunarak, "Bu zor dönemde duygularımızı bir tarafa bırakıp aklıselimle davranmaya, doğru kararların oluşmasına birlikte çaba harcamaya ihtiyacımız var." dedi.

Bu konuda siyasi çıkarların ön plana alınmasından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Şener, "Ülkenin menfaatlerini, Türkiye'nin geleceğini ne yaparsak daha olumlu etkileriz? Bunun arayışı içinde olmalıyız. Bu açıdan bütçeler önemlidir." diye konuştu.

Dünyayla rekabet için en iyiyi bulma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Şener, "En iyiyi yakalamadığınız takdirde geleceğin dünyasında zayıf düşmeye, yok olmaya mahkumsunuz demektir. Bunun için ne yapacaksak, en iyisini yapacağız. 'Bu bütçe iyidir...' Bu bütçenin, dünyanın diğer ülkeleri içinde en iyi bütçe olması lazım. En iyisi değilse, 'iyilik' sizi kotarmaz, en iyisini yapanlar sizi ezer geçerler. Fabrikalarınız işlemez olur. Gençleriniz işsiz kalır. Hayat standardınız sürekli düşer. Dış siyasette sürekli günlük konuşur, kükrersiniz, etkin olamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, AK Parti'nin 2002'de tek başına iktidara geldiğinde, Merkez Yürütme Kurulu'nda, "Yeni kurulan bir partinin iktidar olarak başlaması yanlış olmuştur. Keşke muhalefetten başlasaydı. Tüm kadrolar, muhalefetten iktidarın nasıl olacağını, muhalefetin nasıl olacağını, devlet çarkının nasıl döndüğünü görse, bundan sonra iktidara gelse iyi olurdu." dediğini anlatarak, "18 yıllık iktidar döneminden sonra muhalefeti görmeyen bu partinin muhalefete ihtiyacı var. Bu iktidarın, hesaba çekilmeden önce nefislerini hesaba çekmeleri için muhalefete ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidarın, siyasal, toplumsal ve ekonomik krizle Türkiye'yi batıracağını savunarak, "Yapacağınız en doğru şey, erken seçime gidin." dedi.

- "İşsizliğe çare üretmiyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, vatandaşın borcunun gırtlağına dayandığını, çiftçinin mazot alamadığı için tarlasını süremediğini, ciddi bir işsizlik olduğunu öne sürerek, "Bu bütçe, toplumdaki en büyük sorun olan işsizliğe çare üreten bir bütçe değil." diye konuştu.

Usta, bu bütçe ve programın, milletin fakirleştiğini ortaya koyduğunu, ekonomik sorunları, borç sorununu çözemediğini iddia etti.

"Türkiye 1990'lı yıllara gidiyor." diyen Usta, dış borcun arttığını, makro ekonomik problemlerin de sürdüğünü savundu. Usta, "Türkiye, bütçe açığı ve cari açığın birlikte yaşandığı ikiz açığa gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda görüşmeler sürüyor.


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