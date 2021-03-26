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Eğitim 2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama | Yeni Medya ve İletişim taban puanları
Eğitim

2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama | Yeni Medya ve İletişim taban puanları

YKS başvurularının 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından öğrenciler hem hazırlık yapıyor hem de tercih edecekleri bölümün sıralama ve taban puanlarını araştırıyorlar. Üniversite hayali kuran öğrenciler, Yeni Medya ve İletişim taban puanları ne kadar, Yeni Medya ve İletişim sıralama nasıl? Sorularını merak ediyorlar. İşte 2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama ve Yeni Medya ve İletişim taban puanları…

Yeniakit Publisher
2021-03-26 19:36:00 -
2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama | Yeni Medya ve İletişim taban puanları

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üniversiteye geçiş sınavı olarak biliniyor. Yurdun dört bir tarafından milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı YKS sınavının TYT bölümü 26 Haziran, AYT ise 27 Haziran 2021'de yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler istedikleri bölümün sıralama ve puanlarını araştırıyorlar. Yeni Medya ve İletişim taban puanları ne kadar? Yeni Medya ve İletişim sıralama nasıl? Sorularına yanıt aranıyor.

2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama ve Yeni Medya ve İletişim taban puanları        

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