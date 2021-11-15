  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca zaman zaman burs desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Pek çok öğrenci bu sebeple kurum ve kuruluşların açtığı burs başvurularını takip ediyor. Vakfılar Genel Müdürlüğü her sene onlarca kişiye burs veriyor. Peki, VGM burs başvurusu bitti mi? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:32:00 -
2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman sona ereceğini, başvuruların ne zaman noktalanacağını araştırmaya başladı. Peki, VGM burs başvuruları bitti mi?

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1 Kasım’da başladı. Burs başvuruları 15 Kasım’da sona erecek. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VEG burs sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklanmış hemen ardından da VGM sonuçları ilan edilmişti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.

KYK burs ne zaman yatacak 2021?
KYK burs ne zaman yatacak 2021?

Eğitim

KYK burs ne zaman yatacak 2021?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin tarihi keşfi Yunanistan'ı panikletti
Gündem

Türkiye'nin tarihi keşfi Yunanistan'ı panikletti

Türkiye'nin son yıllarda keşfettiği doğal gaz yatakları Yunanistan'ı salladı. Ülkede kullanılan doğal gazın pahalılığından dert yanan Yunan ..
Peru Savunma Bakanı istifa etti
Dünya

Peru Savunma Bakanı istifa etti

Peru Savunma Bakanı Walter Ayala'nın, askeri terfiler konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi. ..
Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı
Siyaset

Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfrü sonrası İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, nedenini ileriki günlerde açıklayacağı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay