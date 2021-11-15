Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman sona ereceğini, başvuruların ne zaman noktalanacağını araştırmaya başladı. Peki, VGM burs başvuruları bitti mi?

2021 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman sona eriyor? VGM sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu başvuruları 1 Kasım’da başladı. Burs başvuruları 15 Kasım’da sona erecek. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VEG burs sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan ediliyor. KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl KYK sonuçları 7 Aralık’ta açıklanmış hemen ardından da VGM sonuçları ilan edilmişti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim bursu aylık 400 lira olarak ödenecek. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL’lik burs ödemesi yapılacak.