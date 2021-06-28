2021 üniversite taban puanları 4 yıllık, 4 yıllık sayısal bölümler, 4 yıllık sözel bölümler 2021 üniversite taban puanları (2 yıllık)
2021 YKS sınav maratonu tamamlandı. 2 milyon 607 bin 903 aday TYT’ye başvururken, AYT sınavına ise 1 milyon 781 bin 760 aday başvuruda bulundu. YKS 2021 sınavının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci şimdi de ÖSYM 2021 tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 2021 YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte de YKS sayısal, YKS eşit ağırlık, YKS sözel bölümlerden elde edilen puan dahilinde üniversite tercihleri yapılacak. YKS tercih yapacak adaylar 2021 üniversite taban puanları açıklandı mı? 2021 üniversite taban puanları 4 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları 2021, 4 yıllık sayısal bölümler 2021, 4 yıllık sözel bölümler 2021, 2021 üniversite taban puanları 2 yıllık ÖSYM yerleştirme ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte önlisans ve lisans taban puanları detayları.
YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) dün tamamlandı. AYT’ye 1 milyon 781 bin 760; YDT’ye 130 bin 522; dün gerçekleştirilen TYT’ye ise 2 milyon 592 bin 579 aday başvurmuştu. 2.6 milyon adayın yarıştığı 2021 üniversite sınav maratonu dünkü oturumlarla sona erdi. Sonuçlar 4 Ağustos’ta açıklanacak ardından da tercih heyecanı başlayacak.
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Üniversite taban puanları sıralama kontenjanları açıklandı mı?
2021 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca aday şimdi de üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını sorguluyor. Peki 2021 YKS taban puanları açıklandı mı? 2021 üniversite başarı sıralaması belli oldu mu? 2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor. İşte üniversite önlisans taban puanları, lisans taban puanları:
ÖSYM 2 yılık (ön lisans) taban punları başarı sırası kontenjanları için tıklayın
ÖSYM 4 yılık (lisans) taban punları başarı sırası kontenjanları için tıklayın
Kaç puanla hangi bölüm tercih edilecek?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.