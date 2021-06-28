2021 üniversite taban puanları 4 yıllık, 4 yıllık sayısal bölümler, 4 yıllık sözel bölümler 2021 üniversite taban puanları (2 yıllık)

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) dün tamamlandı. AYT’ye 1 milyon 781 bin 760; YDT’ye 130 bin 522; dün gerçekleştirilen TYT’ye ise 2 milyon 592 bin 579 aday başvurmuştu. 2.6 milyon adayın yarıştığı 2021 üniversite sınav maratonu dünkü oturumlarla sona erdi. Sonuçlar 4 Ağustos’ta açıklanacak ardından da tercih heyecanı başlayacak.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Üniversite taban puanları sıralama kontenjanları açıklandı mı?

2021 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca aday şimdi de üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını sorguluyor. Peki 2021 YKS taban puanları açıklandı mı? 2021 üniversite başarı sıralaması belli oldu mu? 2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor. İşte üniversite önlisans taban puanları, lisans taban puanları:

ÖSYM 2 yılık (ön lisans) taban punları başarı sırası kontenjanları için tıklayın

ÖSYM 4 yılık (lisans) taban punları başarı sırası kontenjanları için tıklayın

Kaç puanla hangi bölüm tercih edilecek?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

2021 YKS soru kitapçığı soru ve cevap anahtarı