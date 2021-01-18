Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklanıp açıklanmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 826 işçi alımı için başvurular sona ermişti. Alım yapılacak adaylar kura çekimiyle belli olmuştu. Kura çekimi 16 Ocak 2021 tarihi saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda yapılmıştı. Çekilişin sonuçları adaylar tarafından araştırılıyor. Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasında kura ile belirlenmektedir. Peki, Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden, nasıl öğrenilir?

Tarım Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesinin ne zaman açıklanacağı konusunda yoğun bir şekilde araştırma yapılıyor. Kura çekilişi 16 Ocak tarihinde sona ermişti. Başvurular, İŞKUR üzerinden alındı. Uygun olan adaylar kura çekilişiyle belirlenecek ve Bakanlık bünyesine 826 işçi alımı gerçekleştirilecek. Alınacak kişiler kura ile belli oldu.

2021 Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Tarım Bakanlığı kura çekimi, 16 Ocak 2021 tarihi saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Sonuçların gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

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