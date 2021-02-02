Tapu belgeleri üzerine yapılabilen değişikliklerden bir tanesi olan tapu ifrazı özellikle tapu ayırma işlemlerinde sıklıkla kullanılır.

Tek bir parsel üzerinde birden fazla gayrimenkul ve mirasçı olması halinde yapılan tapu ifrazları başvuru sonrasında ayrılarak kütüğe ayrı ayrı yazılmaktadır.

Tapu ifraz işlemlerinin yapılabilmesi için tapu idaresi tarafında talep edilen belgeler ile birlikte başvuru yapılması gerekir. Ardından tapu ifraz harcının ödemeleri yapılması gerekmektedir.

2021 Tapu ifraz harcı ne kadar?

İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 belirlendi.

(5831 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlanan uygulama sonucu uygulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38 olarak belirlendi.

Yukarıdaki fıkralar haricinde ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55 belirlendi.