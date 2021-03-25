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Eğitim 2021 STS TIP sınav sonucu açıklandı mı?
Eğitim

2021 STS TIP sınav sonucu açıklandı mı?

STS TIP yani Tıp alanında Seviye Tespit Sınavı, yurt dışında Tıp Doktorluğu eğitimi almış adayların diploma denklik işlemlerini başlatabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. STS TIP sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını merak etmekte. Peki, 2021 STS TIP sınav sonucu açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:00:00 -
2021 STS TIP sınav sonucu açıklandı mı?

STS TIP sınavı ÖSYM tarafından 21 Mart 2021 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM, STS TIP sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM STS TIP sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 STS TIP sınav sonuçları açıklandı mı?

Tıp alanında Seviye Tespit Sınavına giren adaylar, sınava sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FSTSDIS%2F2020%2F1%2FCevapKagidi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte siteye giriş yaparak öğrenebilirler

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