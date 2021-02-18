2021 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından bu yıl personel alımı yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. Bazı vatandaşlar PTT personeli olmak için alım tarihini araştırıyorlar. Peki 2021 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel başvuru şartları nelerdir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından 2021 PTT personel alım ilanına ilişkin şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. 2021 PTT personel alımına başvurmayı düşünenler açıklama bekliyorlar. Ancak bu sene PTT personel alım ilanı yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Peki personel alımı olursa başvurular neler olacak?

PTT personel alımı başvuru şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma,

h) Madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak