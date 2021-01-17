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Eğitim 2021 öğretmen atamaları ne zaman?
Eğitim

2021 öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmen alımı ne zaman olacak son durum | Öğretmenlerin gözü kulağı atama haberinde. Öğretmenler 2021 yılında atama olup olmayacağını, atamalarının ne zaman gerçekleşeceğini ve kaç öğretmen ataması yapılacağını merak ediyor. Öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen ataması var mı? Öğretmen atamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:12:00 -
2021 öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmenler alımı kontenjanı 2021 | Öğretmenler 2021 yılı içerisinde kaç öğretmen ataması olacağını, atamaların ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmen kontenjanı ne olacak? Öğretmen atamaları ne zaman son durum

2021 öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmenler atama takviminin belli olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında konu hakkındaki son gelişmeleri açıkladı.

Bakan Selçuk, “Geçtiğimiz yıllara baktığınızda atamaların farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde. Gereken çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

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