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Ekonomi 2021 ocak zammı ne kadar artacak? Belli oldu... İşte en düşük emekli ve memur maaşı!
Ekonomi

2021 ocak zammı ne kadar artacak? Belli oldu... İşte en düşük emekli ve memur maaşı!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Herkes 2021 ocak zammı ile maaşının ne kadar artacağını merak ediyor. Bütün maaşlar yükselecek. Peki 2021 en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:12:00 - 2020-11-02 11:14:26
2021 ocak zammı ne kadar artacak? Belli oldu... İşte en düşük emekli ve memur maaşı!

Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Nasıl değişecek?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

530 TL aile yardımı

Memurların aile yardımı da ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

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