MEB tarafında açıklanan takvime göre bugün başlaması gereken özür grubu atamaları tercih başvuruları MEB tarafından yapılan duyuruya göre ertelendi.

Özür grubu atamaların iller bir tarihe ertlenmesinin sebebi olarakta MEBBİS'te yapılan güncellemeler olduğu ifade edildi.

2021 Ocak özür grubu atamaları tercih başvuruları ne zaman?

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre başvuralar 22 Ocak tarihinde başlayacak.

İşte o duyuru...

MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

Bu açıklama sonrası tercih edilecek okullar 22 Ocak tarihinde açıklanacak.