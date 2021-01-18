2021 Ocak özür grubu atamaları tercih başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri ertelendi. 2021 Ocak ayı özür grubu atamaları tercih başvuru tarihleri değişti. MEB tarafında açıklanan takvime göre bugün başlaması gereken özür grubu atamaları tercih başvuruları MEB tarafından tarihi değişti. Peki, 2021 Ocak özür grubu atamaları tercih başvuruları ne zaman?
MEB tarafında açıklanan takvime göre bugün başlaması gereken özür grubu atamaları tercih başvuruları MEB tarafından yapılan duyuruya göre ertelendi.
Özür grubu atamaların iller bir tarihe ertlenmesinin sebebi olarakta MEBBİS'te yapılan güncellemeler olduğu ifade edildi.
2021 Ocak özür grubu atamaları tercih başvuruları ne zaman?
MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre başvuralar 22 Ocak tarihinde başlayacak.
İşte o duyuru...
MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır.
Bu açıklama sonrası tercih edilecek okullar 22 Ocak tarihinde açıklanacak.