2021 narko terör raporu açıklandı! Terörist PKK kucak açan Avrupa'yı zehirliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 Narkoterör Raporu yayınlandı. Raporda, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkisinin, istihbarat raporları, ifadeler, ele geçirilen maddeler ve çeşitli belgeler ile tespit edildiği yer alıyor.

657 operasyon yapıldı

Raporda yer alan bilgilere göre, 1980-2020 yılları arasında PKK/KCK/PYD terör örgütünün uyuşturucu bağlantılarına karşı toplam 657 operasyon gerçekleştirildi.

2 bin 472 şüpheli gözaltına alındı. 106 ton uyuşturucu madde, 344 milyon kök kenevirin yanı sıra sıvı ve hap şeklinde uyuşturucular ele geçirildi.

PKK tüm aşamalarda rol oynuyor

Terör örgütü PKK, uyuşturucunun imalatı, nakliyesi ve dağıtımı gibi tüm aşamalarda rol oynuyor.

Ülkeye illegal giriş yapmaya çalışan gruplara ait uyuşturucu maddelere el koyuyor, uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temin ederek koruma sağlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yasa dışı kenevir ekiminde aktif rol alıyor.

Ordadoğu'dan Batı Avrupa'ya uzanıyor

Terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığını örgüt içerisindeki sözde gizli hücreler yönetiyor ve bunu diğer teröristler bilmiyor. Örgütün uyuşturucu kaçakçılığı Ortadoğu'dan Batı Avrupa'ya kadar uzanıyor.

Yüzde 80'i PKK'nın kontrolünde

Terör örgütü Avrupa pazarındaki uyuşturucu kaçakçılığının yüzde 80’ini kontrol ediyor.

Uyuşturucu kaynaklı yıllık gelir bazı araştırmalara göre 2,5 milyar doları buluyor.

ABD raporlarına göre, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi sözde üst düzey yöneticiler ‘aranan uyuşturucu kaçakçıları’ listesinde.