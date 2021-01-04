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Ekonomi 2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Ekonomi

2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?

Ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan veya İŞKUR tarafından yapılan Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek? Nakdi Ücret Desteği ne kadar ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:33:00 -
2021 Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.


Nakdi Ücret nereden yatacak?


Nakdi Ücret Desteği alanların banka hesaplarına belirlenen miktar yatırılacak. İBAN numarası eksik veya hatalı olanların ücreti ise PTT tarafından ödenecek.


Nakdi Ücret Desteği miktarı ne kadar?


Nakdi ücret desteği almaya hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.

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