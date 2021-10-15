2021 mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı. 06 -11 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programlarına (2021-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2021 tarihinde 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2021 mühendislik tamamlama üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. 2021 mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın