2021 MSU sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan MSU sınavının giriş belgelerini erişime açtığını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında MSU sınav giriş belgesinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 MSU sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan MSÜ sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilirler.