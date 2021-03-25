  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 MSU sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Eğitim

2021 MSU sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak etmekte. Peki, 2021 MSU sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:31:00 -
2021 MSU sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan MSU sınavının giriş belgelerini erişime açtığını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında MSU sınav giriş belgesinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 MSU sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan MSÜ sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Ural'ın Erdoğan sözleri olay oldu!
Gündem

Hakan Ural'ın Erdoğan sözleri olay oldu!

Sunucu Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlere seslenerek "Yaptıklarından dolayı ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat ..
İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği ..
İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!

İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesinin ardından 'Türkiye'de kadınlara şiddet yasal oldu' diye ortalığı yaygaraya veren CHP'lilere seslenen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay