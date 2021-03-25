2021 MSÜ ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 MSÜ sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, MSÜ ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2021 MSÜ ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
MSÜ sınav yerleri 2021 belli oldu! ÖSYM ile MSÜ sınav yerleri giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?
2021 MSÜ ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınavının 4 Nisan'da gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların 29 Nisan'da sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor