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Ekonomi 2021 Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu! İşte yeni rakamlar...
Ekonomi

2021 Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu! İşte yeni rakamlar...

2021'de en düşük Motorlu Taşıt Vergisi 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4,55 artışla uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:08:00 - 2020-12-29 12:19:42
2021 Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu! İşte yeni rakamlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki yıl MTV vergisi en düşük 109 lira, en yüksek 50 bin 107 lira olarak uygulanacak.

MTV ne zaman ödenir?

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksit ise temmuz ayında ödenecek.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

 

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Yorumlar

ali

vergi ücret degildir
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