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Ekonomi 2021 memur zammı ne kadar kaç lira olacak?
Ekonomi

2021 memur zammı ne kadar kaç lira olacak?

Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi, düz memur gibi devlet kadrosunda çalışan memur emeklilerine uygulanacak zam oranı merak ediliyor. 2021 memur zammı ne kadar kaç lira olacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:52:00 -
2021 memur zammı ne kadar kaç lira olacak?

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

2021 memur zammı

Milyonlarca memurun gözü yapılacak yeni zamlarda.Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilemesinin ardından milyonlarca memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı.Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7,02 olarak gerçekleşti.

Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olması bekleniyor. 

Emekli ve memurların bu hesaba göre 2021 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 3.49 olacak gibi görünüyor.

2021 memur maaş zammı ne zaman belli olacak?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

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