2021 LGS’de 36 ilden 97 aday 500 tam puan alarak birinci oldu! LGS’ye 'İmam Hatip'li damgası

2021 LGS’de 36 ilden 97 aday 500 puan (tam puan) aldı. Bu sınavda da İmam Hatip ortaokulunda okuyan öğrenciler aldıkları puanlarla gurur vesilesi oldular. İmam Hatip’te aldıkları eğitimin kalitesini sınavlarına da yansıtan öğrenciler büyük sevinç yaşattılar. Sınav sonuçlarına göre, Trabzon, Siirt ve Van’daki İmam Hatip ortaokullarından mezun 3 öğrenci tam puan aldı, binlerce İmam Hatip öğrencisi de yüzde 1’lik dilimde yer aldı. Trabzon Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Şafak, Siirt Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Dilyar Safo, Van Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Türkiye geneline bakıldığında sınavlarda İmam Hatip ortaokullarının başarısının öne çıktığını belirten MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, birçok ilde LGS’de il birinciliklerinde imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yer aldığını beirtti. Van’ın Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Hakan Şakar, merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak adını Türkiye birincileri arasına yazdırırken, Siirt’in Kurtalan ilçesine yerleşen Suriyeli Dilyar Safo da yüzbinlerce rakibini geride bırakarak birinciliği göğüsledi.

Taşımalı eğitimle birinci

İlçeye 10 kilometre mesafedeki mahallede yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında her gün okula gelen Şakar sonuçların açıklanmasıyla birinci olduğunu öğrendi. Sevincini öğretmenleri ve ailesiyle paylaşan Şakar, başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya, kitap okumaya borçlu olduğunu söyledi.

Suriyeli Dilyar Safo yüz binleri geride bıraktı

Suriyeli Dilyar Safo ise, LGS’de yüz binlerce rakibini geride bırakarak birinci oldu. Esed’in zulmünden kaçıp Siirt’in Kurtalan ilçesine yerleşen Safo’nun derece yapması büyük yankı uyandırdı. Dilyar Safo, 5 yıl önce ailesiyle Kurtalan’a gelmişti. Kurtalan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim gören Safo, LGS’de tüm branşlarda başarı elde etti. Dereceye giren İHO’lu Dilyar Safo’ya övgü yağdı.

97 öğrenci birinci

En yüksek başarı Türkçe’de, en düşük başarı Matematik sınavında kaydedildi. Edirne’de merkezi sınavda soruların tamamını doğru cevaplayan 3 öğrenci dikkat çekti. Alper Atlı, Oktunç Sağlam ve Berke Yay, 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin yarıştığı sınavda başı çekti. Trabzon Mahmut Celalettin Ökten AİHL/İHO öğrencisi Furkan Şafak LGS’de 500 tam puan alarak birinci oldu.