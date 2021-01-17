Koronovirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam ediyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanıyor. Ancak bu konuda net açıklama şubat ayı başında yapılacak. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler LGS ve YKS’de müfredatın tamamından sorumlu olup olmayacaklarını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi.

2021 LGS konuları neler? YKS 2021 müfredat

CNN Türk canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. LGS ve YKS’de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olduğunu ifade eden Selçuk, “Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bir değişiklik yok. Aynı şey merkezi sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Bu dinamik bir şey. Yıl sonuna kadar şöyle olacak desem, süreç değiştiğinde biz de kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil. Geçen sene Mart ayında salgın başladığında okulları kapattık. Ve biz hiç hazır değildik. Ne TV kanalları ne de internet altyapımız vardı. Hiçbir şekilde hazır değildik. Bakanlığın hazır olmadığı dönemde öğrencilerden böyle bir şey beklemek mümkün değildi. Şimdi bakıyorum ben ve hep şunu istiyoruz. Türkiye'nin MEB'ini diğer ülkelerin bakanlıklarıyla karşılaştırın. Uluslararası kriterlerle karşılaştırın. Kesinlikle iyi durumdayız. İlk 5'e rahatlıkla gireriz. Geçen Hafta BBC bir açıklama yaptı. İngiltere'de ilkokullara haftada 3 saatlik yayın başlayacak diye. Biz bunu 10 aydır yapıyoruz. EBA'mız 15 milyonun üzerinde tıklanması mevcut. Bu dünyada birinci” dedi.