2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayında alınan yurt başvurularının tarihi bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle aksadı. Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre başvuru tarihlerinin belirleneceği bildirildi. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim tarihinden sonra planlanması gerektiğini duyurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarında ve Web sitesinde duyurulacağını belirtti. Bakanlık, farklı kaynaklara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Öğrenciler, başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden ulaşabilecekler. Gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek kesinlikle e-Devlet şifresi almaları gerekiyor. Aksi takdirde diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu belirten öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL oldu. Yüksek standartlı KYK yurtların aylık ücreti 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL olarak belirlenmişti.