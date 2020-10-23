  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Devlet yurdunda kalmak isteyen yükseköğretim programlarındaki öğrenciler belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlıyorlar. YKS tercih süresinin tamamlanmasından hemen sonra öğrenciler heyecanla KYK’dan gelecek açıklamaları beklemeye başladılar. KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu hakkında açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:16:00 -
2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? 

KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayında alınan yurt başvurularının tarihi bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle aksadı. Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre başvuru tarihlerinin belirleneceği bildirildi. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim tarihinden sonra planlanması gerektiğini duyurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarında ve Web sitesinde duyurulacağını belirtti. Bakanlık, farklı kaynaklara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Öğrenciler, başvuru tarihlerine ilişkin bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden ulaşabilecekler. Gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek kesinlikle e-Devlet şifresi almaları gerekiyor. Aksi takdirde diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu belirten öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL oldu. Yüksek standartlı KYK yurtların aylık ücreti 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL olarak belirlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı
Gündem

Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu çi..
Putin, işgalci Ermenistan'la Azerbaycan'ı bir gördü!
Dünya

Putin, işgalci Ermenistan'la Azerbaycan'ı bir gördü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yardımı gönderdiği işgalci Ermenistan ile Azerbaycan'ı eşit gördü. Öte yandan Ermenistan'a silah ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay