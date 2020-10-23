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Eğitim 2021 KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

2021 KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurularına ilişkin tüm ayrıntılar öğrencilerin gündeminde! Her yıl ağustos ayında alınan KYK burs başvuruları, bu sene pandemi nedeniyle gecikti. Yükseköğretim programlarında hazırlık eğitimi gören ve birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yararlanacağı başvuruların tarihi merak ediliyor. 2021 KYK başvuru tarihi belirlendi mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:04:00 -
2021 KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi veya burs 550 lira olarak belirlenmişti. Öğrenim kredisi rakamları ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanıyor. 2021 KYK öğrenim kredi ve burs ücreti hakkında henüz bir rakam verilmedi.

2021 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının hangi tarihte açıklanacağı henüz belirtilmedi. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarında ve Web sitesinde duyurulacağını belirtti. Bakanlık, farklı kaynaklara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Öğrenciler, başvuru tarihlerine ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden ulaşabilecekler. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru esnasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler istenilmektedir. Öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak doğrulanmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumu göz önüne alınarak belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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