2021 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

2021 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,'' 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.'' dedi. 2021 KPSS sınav giriş belgesi için tıklayın

KPSS 2021 giriş belgelerinin açıklandığına ilişkin ÖSYM’den de açıklama geldi. ÖSYM’den “2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı” başlığında şu ifadelere yer verildi: 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2021 KPSS sınavı ne zaman saat kaçta?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.