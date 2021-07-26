2021 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav yerleri belli oldu mu?
ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri sorgulanıyor. Kamu kurumlarında iş başvurusunda bulanacakların girdiği KPSS 2021 sınavı 1 Ağustos’ta ÖSYM tarafından yapılacak. 2021 KPSS sınavına girecek adaylar 2021 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorularını sormaktaydı. ÖSYM’den yapılan son dakika açıkalmasında 2021 KPSS sınav giriş belgelerinin açıklandığı duyuruldu. Peki 2021 KPSS sınavına nerede gireceğim? KPSS 2021 sınav giriş yerleri neresi? İşe ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.
2021 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,'' 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.'' dedi. 2021 KPSS sınav giriş belgesi için tıklayın
KPSS 2021 giriş belgelerinin açıklandığına ilişkin ÖSYM’den de açıklama geldi. ÖSYM’den “2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı” başlığında şu ifadelere yer verildi: 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
2021 KPSS sınavı ne zaman saat kaçta?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.