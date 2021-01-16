Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan son açıklamalar takip ediliyor. Karne notları ve verileceği tarih ile ilgili araştırmalar öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Karneler online olarak mı yüz yüze mi dağıtılacak?

2021 karneler nasıl verilecek?

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Karneler ne zaman verilecek?

Karneler bu sene koronavirüs nedeniyle dijital ortam görüntülenecek. 22 Ocak 2021 Cuma günü karnelere online olarak erişim sağlanabilecek.