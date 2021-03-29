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Eğitim 2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama | Jeoloji Mühendisliği taban puanları
Eğitim

2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama | Jeoloji Mühendisliği taban puanları

YKS başvurularının 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından öğrenciler hem hazırlık yapıyor hem de tercih edecekleri bölüme girmek için şartları araştırıyorlar. İyi bir üniversitede Jeoloji Mühendisliği okuma hayali kuran öğrenciler, 2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama nasıl? Jeoloji Mühendisliği taban puanları ne kadar? Sorularını araştırıyorlar. İşte 2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama ve Jeoloji Mühendisliği taban puanları…

Yeniakit Publisher
2021-03-29 12:29:00 -
2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama | Jeoloji Mühendisliği taban puanları

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üniversiteye geçiş sınavı olarak biliniyor. Yurdun dört bir tarafından milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı YKS sınavının TYT bölümü 26 Haziran, AYT ise 27 Haziran 2021'de yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler tercih edecekleri bölümü kazanmak için yapılması gerekenleri araştırıyorlar. 2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama nasıl? Jeoloji Mühendisliği taban puanları ne kadar?

2021 Jeoloji Mühendisliği sıralama | Jeoloji Mühendisliği taban puanları  

2021 Elektrik Mühendisliği sıralama | Elektrik Mühendisliği taban puanları
2021 Elektrik Mühendisliği sıralama | Elektrik Mühendisliği taban puanları

Eğitim

2021 Elektrik Mühendisliği sıralama | Elektrik Mühendisliği taban puanları

2021 Yazılım Mühendisliği sıralama | Yazılım Mühendisliği taban puanları
2021 Yazılım Mühendisliği sıralama | Yazılım Mühendisliği taban puanları

Eğitim

2021 Yazılım Mühendisliği sıralama | Yazılım Mühendisliği taban puanları

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