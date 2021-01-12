2021 Jandarma uzman erbaş alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl belirli dönem ve aralıklarda yapılan Jandarma Uzman Erbaş alımlarının yeni yılda ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Uzman Erbaş 2021 alımları ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alımları ne zaman?

Uzman Erbaş alımı 2020 hakkında yapılan son açıklama TSK tarafından gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklamada, 2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olmasından dolayı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı gerçekleştirilmeyeceği ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edileceği belirtildi. Bu süreç içerisinde uzman erbaş ihtiyacı oluştuğu takdirde ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacağı yönünde ifadelere yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda sürecin devam ettiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimleri ertelediklerini söyledi. Bunun yanı sıra Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimlerini yapmak zorunda olduklarını belirten Bakan Soylu, onunla ilgili ileriki günlerde bir karar daha vereceklerini ifade etti.